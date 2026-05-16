Gran cierre de La Ganadería que Viene 2026

La Ganadería que Viene 2026 bajó el telón dejando una sensación compartida entre organizadores, empresas, productores y visitantes: el evento ya encontró su lugar dentro del calendario ganadero argentino. Durante tres días, la Sociedad Rural de Olavarría se convirtió en punto de encuentro para toda la cadena, combinando capacitación técnica, exposición comercial, intercambio institucional, remates y experiencias pensadas para acercar la ganadería a distintos públicos.

Con una convocatoria que superó las expectativas, más de 1500 personas recorrieron el predio durante las tres jornadas, mientras que alrededor de 300 estudiantes participaron de las actividades técnicas y recorridas organizadas especialmente para escuelas e instituciones educativas vinculadas al sector agropecuario.

El crecimiento también se reflejó en la parte comercial. Más de 60 empresas dijeron presente con stands, presentaciones y espacios de intercambio, acompañando una edición que mostró fuerte presencia de laboratorios, consignatarias, genética, nutrición animal, maquinaria, automotrices y tecnología aplicada al campo.

Uno de los momentos destacados fue el Primer Remate Especial “Genética Olavarría”, realizado junto a la firma Colombo y Magliano, donde se comercializaron más de 2500 cabezas, con muy buena participación de compradores y valores que marcaron referencias destacadas en algunos segmentos, especialmente en lotes de calidad y genética Angus certificada.

La propuesta técnica volvió a ser uno de los pilares del evento. Durante las tres jornadas pasaron por Olavarría referentes de primer nivel como Sebastián Riffel, Darío Colombatto, Aníbal Pordomingo, Germán Cantón, Adrián Lifschitz, Candela Cantón, Martín Spada, Augusto Nascimbene, Emanuel Gericó, Eloísa Pimienta, Eugenia Brusca y Pablo Grahmann, abordando temas vinculados a sanidad, nutrición, reproducción, eficiencia, bienestar animal, inteligencia artificial, manejo pastoril, genética y sustentabilidad productiva.

También hubo lugar para nuevos formatos y experiencias que ampliaron el alcance del encuentro. La pista Off Road fue una de las grandes atracciones, permitiendo que el público pudiera probar camionetas en condiciones similares a las del trabajo rural. A esto se sumó el patio gastronómico, el espacio IPCVA, las charlas comerciales y el Living de Intercambio Ganadero, que reunió las miradas y experiencias de Gabriela Iturrioz, Lorena Carona, Norma Urruty y Mónica Arregui.