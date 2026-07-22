Bahía Blanca tomará a su cargo una obra vial abandonada por Nación

El Municipio de Bahía Blanca avanzará con recursos propios en la reparación de un tramo del Paso Urbano El Cholo, una de las obras viales más importantes del sudoeste bonaerense que permanece inconclusa desde hace años. Tras firmar un convenio con Vialidad Nacional, la comuna quedó habilitada para licitar trabajos de mantenimiento, repavimentación y reasfaltado sobre más de siete kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre la zona de El Cholo y la rotonda de Bosque Alto.

La decisión marca un giro en el futuro de una obra que comenzó a proyectarse en 2017 como una autopista destinada a transformar uno de los principales accesos a Bahía Blanca. El proyecto original, que contemplaba una calzada de cuatro carriles, distribuidores, puentes y pasarelas peatonales, alcanzó cerca del 45% de ejecución antes de quedar paralizado y convertirse en uno de los ejemplos del freno a la obra pública nacional.

El intendente Federico Susbielles anunció que la inversión municipal será de 2.500 millones de pesos y explicó que el objetivo inmediato no es finalizar la autopista prevista originalmente, sino recuperar la transitabilidad y mejorar las condiciones de seguridad en el sector más deteriorado.

“Si bien la jurisdicción y el mantenimiento corresponden al Estado nacional, la ausencia de partidas presupuestarias y el grave estado de deterioro no nos permiten seguir esperando”, sostuvo el jefe comunal al presentar el acuerdo alcanzado con Vialidad Nacional.

Según detalló, durante los últimos meses el Municipio elaboró los pliegos técnicos y ahora solo resta que el organismo nacional los apruebe para lanzar la licitación, algo que estimó podría ocurrir en los próximos días. La intervención incluirá la reconstrucción de sectores donde el pavimento desapareció por completo, además de tareas de bacheo profundo y reasfaltado en los tramos más afectados.

Una obra que quedó inconclusa

El Paso Urbano El Cholo fue concebido para ordenar el tránsito en un punto neurálgico donde confluyen las rutas nacionales 3, 33, 22, 35 y 252, por donde circulan diariamente miles de vehículos, incluidos numerosos camiones que se dirigen hacia el puerto bahiense.

A comienzos de 2024, el entonces ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, había denunciado que la paralización del proyecto era consecuencia del recorte de la obra pública impulsado por el Gobierno nacional. En ese momento advirtió que la autopista podía convertirse en un “elefante blanco”, mientras que el gobernador Axel Kicillof reclamó la reactivación de los trabajos.

Dos años después, ese escenario no cambió. La obra integral continúa frenada y, según aclaró Susbielles, el convenio firmado con Vialidad Nacional solo habilita al Municipio a reparar el corredor existente para garantizar condiciones mínimas de circulación, pero no implica la reanudación del proyecto original.

La apuesta para terminar la autopista

En paralelo a las obras de emergencia, el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca continuarán buscando alternativas para completar la infraestructura proyectada.

La idea es impulsar un esquema de iniciativa privada que permita financiar la finalización del Paso Urbano y otras obras estratégicas vinculadas a los accesos portuarios, luego de que el Gobierno nacional descartara incluir ese corredor dentro de su esquema de concesiones viales.

Mientras tanto, la comuna asumirá una responsabilidad que originalmente correspondía a la Nación, con el objetivo de recupera uno de los accesos más deteriorados de Bahía Blanca y garantizar una circulación más segura para vecinos, transportistas y la actividad portuaria.