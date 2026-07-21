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Martes 21 de Julio 2026 - 13:48hs
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Olavarría
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 - 21 de Julio de 2026 | 11:42

Tres detenidos por graves hechos de abuso sexual

Una de las detenciones se produjo en esa localidad y otras dos en Coronel Pringles, en el marco de una causa iniciada en agosto de 2024. 

 

A raíz de una grave denuncia radicada en la Subcomisaría de Loma Negra en agosto de 2024 se dio inicio a una investigación que terminó con tres detenciones.

 

En las últimas horas se concretaron allanamientos en simultaneo en esa localidad del Partido de Olavarría y en la ciudad de Coronel Pringles, en el marco de una causa caratulada “abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y facilitamiento del acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico”. 

 

Según fuentes oficiales, en Loma Negra fue detenido un joven de 25 años, mientras que en Pringles cayeron una mujer de 33 años y un sujeto de 53.

 

 

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº2 a cargo de Carlos Villamarín y contaron con la participación, además de la dependencia policial de Villa Alfredo Fortabat, del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, Policía Local, Subcomisaría de Sierras Bayas y Estación de Policía Comunal de Pringles.

 

Si sos víctima de violencia sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. En Olavarría, podés recurrir a la Ayudantía Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Teléfono de turno: 2284- 585613.

 

 

 

 

 

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