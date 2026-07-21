Tres detenidos por graves hechos de abuso sexual

A raíz de una grave denuncia radicada en la Subcomisaría de Loma Negra en agosto de 2024 se dio inicio a una investigación que terminó con tres detenciones.

En las últimas horas se concretaron allanamientos en simultaneo en esa localidad del Partido de Olavarría y en la ciudad de Coronel Pringles, en el marco de una causa caratulada “abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y facilitamiento del acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico”.

Según fuentes oficiales, en Loma Negra fue detenido un joven de 25 años, mientras que en Pringles cayeron una mujer de 33 años y un sujeto de 53.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº2 a cargo de Carlos Villamarín y contaron con la participación, además de la dependencia policial de Villa Alfredo Fortabat, del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, Policía Local, Subcomisaría de Sierras Bayas y Estación de Policía Comunal de Pringles.

Si sos víctima de violencia sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. En Olavarría, podés recurrir a la Ayudantía Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Teléfono de turno: 2284- 585613.