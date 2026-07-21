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Martes 21 de Julio 2026 - 18:37hs
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Olavarría
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 - 21 de Julio de 2026 | 17:24

Mateo Conte llegó a Octavos de Final en La Coruña

El pasado fin de semana, Mateo Conte dijo presente en el FIP Bronce La Coruña y logró avanzar hasta los Octavos de Final.

Mateo Conte continúa con sus presentaciones en tierra europea y días atrás completó su actuación dentro de un de los certámenes de la Federación Internacional de Pádel.

 

El deportista olavarriense, junto al portugués Henrique Barbosa, se presentaron en el Coruña Sport Centre y lograron avanzar hasta los Octavos de Final.

 

Conte y Barbosa cayeron ante Iago González Niño y Antonio González por doble 6/4, pero previamente habían debutado con triunfo por 6/3 y 6/4 ante Agustín Fernández Molinero y Pelayo Riestra De la Riva.

 

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