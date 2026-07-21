Principio de incendio en una vivienda del barrio Coronel Dorrego

Minutos antes del mediodía de este martes ocurrió un principio de incendio en una vivienda ubicada en Vicente Bahía al 3100, en el barrio Coronel Dorrego.

Según se supo, el siniestro se inició en una habitación y demandó la presencia de una unidad de Bomberos Voluntarios, que realizó taras de enfriamiento y retiró elementos quemados del inmueble.

Asimismo, un hombre que intentó apagar las llamas por sus propios medios debió ser atendido por inhalación de monóxido de carbono y fue trasladado al Hospital Municipal.

Investigan si se trató de un hecho intencional asociado al presunto robo de un celular, algo que aún no pudo ser constado por la Policía.

Al lugar también acudió personal del Comando de Patrullas.