Continúa el traslado de piezas para el Parque Eólico Olavarría

PCR y ArcelorMittal Acindar continúan avanzando en el desarrollo del Parque Eólico Olavarría, el proyecto estratégico para ampliar la generación de energía renovable en la provincia de Buenos Aires, que contará con una potencia instalada de 180 MW y estará compuesto por 29 aerogeneradores Vestas de última generación, con una potencia unitaria de 6,4 MW.

Expresaron que esta tecnología representa uno de los mayores avances en generación eólica implementados en Argentina.

Como parte de una importante etapa del proyecto, hasta septiembre se llevarán adelante los traslados de los principales componentes necesarios para el montaje de los aerogeneradores.

Detallaron que las torres eólicas serán transportadas desde Florencio Varela, mientras que los otros componentes ingresarán a través del Puerto de Bahía Blanca. Desde ambos puntos, los equipos serán trasladados hasta el emplazamiento del parque en Olavarría.

Remarcaron que debido a las dimensiones de las cargas, durante este período se registrará una mayor circulación de transportes especiales en distintos tramos de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 51, así como en otros corredores viales de la región.

“Estas tareas se realizarán bajo estrictas medidas de seguridad y en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar una operación segura tanto para los trabajadores involucrados como para las comunidades vecinas”, afirmaron.

“La construcción del Parque Eólico Olavarría representa una inversión significativa que impulsará la actividad económica regional, generará empleo y fortalecerá la infraestructura energética de la provincia”, sostuvieron desde la firma.

Se prevé que el parque entre en operación a principios de 2027, incorporando nueva capacidad de generación renovable al sistema eléctrico argentino.