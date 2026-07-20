Quimey Marín, el primer refuerzo de Racing

Quimey Marín se transformó en el primer refuerzo para Racing que prepara la doble competencia con presencia en el Torneo Regional Amateur y el Torneo “Juan Domingo Marinangeli”.

Quimey Marín, que durante el primer semestre jugó para Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, fue confirmado como refuerzo “Chaira” para el segundo semestre.

El delantero con mucha trayectoria en el fútbol de ascenso argentino surgió en El Fortín y también registra paso por Ferro en competencias del Consejo Federal.