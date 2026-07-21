Lucas Janson será jugador de Gimnasia y Esgrima

Luego de varias semanas de negociaciones, Lucas Janson se transformará -post revisión médica- en nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima y seguirá jugando en la máxima categoría del fútbol argentino.

El “Tripero” sumará al delantero olavarriense a préstamo por un año de cara a lo que será el Torneo Clausura ante Racing y también los Octavos de Final de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra.

El olavarriense que no llega al equipo de La Plata en un buen momento buscará reinventarse en el equipo que dirige Ariel “Pata” Pereyra.

El surgido en Embajadores se realizará la revisión médica en las próximas horas y sumará un nuevo equipo en la Liga Profesional tras sus pasos por Tigre -donde debutó en Primera en 2012-, Vélez Sarsfield y el “Xeneize”. Además, jugó en el Toronto F.C.