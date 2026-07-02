Casi 200 jóvenes participaron de “Dos días en tu futuro”

Con gran éxito se concretó una nueva edición de Dos Días en tu Futuro, iniciativa de Fundación Loma Negra que convocó a 198 jóvenes que están cursando el último año de la escuela secundaria. Durante la jornada acompañaron a un profesional del rubro en el que les esperan insertarse laboral o profesionalmente. Fueron 100 los “socios” profesionales que participaron en esta edición.

La propuesta comenzó hace un mes con una invitación a todas las escuelas secundarias del partido de Olavarría: urbanas, rurales, técnicas, Centros de Formación Laboral y Profesional. De los 445 pre-inscriptos quedaron seleccionados 198 como participantes de la edición 2026. Infoeme recibió la visita de Julia Arce, estudiante de la Escuela “Adolfo Pérez Esquivel” de la Unicen

Dos Días en tu Futuro se lleva adelante desde hace 17 años en Olavarría y cuenta con el aval y acompañamiento de la Inspección Regional de Educación, Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría, directores y equipos técnicos quienes canalizan el contacto con los alumnos para que participen del proyecto.

Foto: Dante Lartirigoyen

Sobre la edición 2026

Durante la primera jornada el miércoles 1 de julio en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, se realizaron dinámicas interactivas para profundizar en el reconocimiento de la vocación, el proceso de elección de una carrera o trabajo, desarrollo de habilidades blandas e importancia de las relaciones vinculares. Se instó a los jóvenes a asistir junto con su padre/madre o tutor para motivar el acompañamiento a los estudiantes en este momento tan importante para la toma de decisiones respecto de su futuro.

El jueves 2 de julio, los 198 estudiantes olavarrienses vivenciaron una jornada laboral junto con el socio ligado a la profesión u oficio que seleccionaron como proyección laboral de acuerdo con su vocación. Con este acercamiento al profesional y su ámbito de trabajo, los estudiantes pudieron despejar dudas tanto en el estudio de la carrera o trabajo así como su aplicación en el día a día para definir con mayor certeza lo que anhelan para su futuro.

Las profesiones más elegidas este año están vinculadas a ingeniería, medicina y en su mayoría carreras que se puede desarrollar en el ámbito local. Dentro de las Ingenierías, Agronomía surgió con mayor fuerza que en ediciones anteriores.

El servicio de desayuno, almuerzo y atención de las mesas estuvo a cargo del Instituto Gastronómico Olavarría IGO y el Centro de Formación Laboral 403, a través de los alumnos de los cursos de Gastronomía. Por su parte, por primera vez, Vórtice Comunicación fue responsable de la realización de recursos con IA para la inscripción a la jornada.

El proyecto Dos días en tu futuro se ha instalado como un evento de voluntariado en la comunidad que moviliza al sector educativo, empresarial, social y profesionales independientes de Olavarría. Todos los años se concreta gracias al apoyo incondicional de los aliados. Por un lado, los 100 “socios”, profesionales de la comunidad quienes con especial dedicación y generosidad comparten una jornada de trabajo con los estudiantes interesados en su campo laboral. Varios de estos socios cuentan con reiteradas participaciones en Dos días en tu futuro. Por otro lado, los 45 voluntarios de Loma Negra y Ferrosur quienes con compromiso y horas de planificación hicieron que este proyecto fuera una realidad.