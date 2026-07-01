Secuestraron marihuana valuada en más de 3 millones de pesos | Infoeme
Miércoles 01 de Julio 2026 - 12:59hs
Miércoles 01 de Julio 2026 - 12:59hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 - 1 de Julio de 2026 | 11:31

Secuestraron marihuana valuada en más de 3 millones de pesos

La Policía Federal realizó tres allanamientos en el marco de una investigación que inició en abril de este año. También secuestró un revólver y municiones. Dos hombres fueron imputados. 

 

La Policía Federal Argentina realizó tres allanamientos simultáneos en Olavarría, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. 

 

 

La pesquisa se inició en abril del corriente año a partir de tareas investigativas y de campo, que permitieron determinar que varios domicilios particulares eran utilizados para la venta y fraccionamiento de drogas. A través de análisis criminal y vigilancias encubiertas, los efectivos lograron reunir información vinculada a maniobras ilícitas desarrolladas en diferentes puntos de la ciudad.

 

 

Con el sustento probatorio reunido, el Juzgado de Garantías 2 de Olavarría dispuso los allanamientos, ordenados con intervención de la UFI 19.

 

 

Durante los procedimientos, se logró el secuestro de cogollos de marihuana valuados en más de tres millones de pesos, teléfonos celulares, recortes de nylon, bandas elásticas utilizadas para fraccionar la sustancia, un revólver calibre 22 y municiones sin la documentación correspondiente.

 

 

Dos personas mayores de edad resultaron imputadas por infracción a la Ley Nacional 23.737 sobre estupefacientes, en tanto que una de ellas también fue imputada por tenencia ilegal de arma, en virtud del hallazgo.

 

 

 

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME