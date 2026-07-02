Siete grados bajo cero para comenzar el jueves

Otra mañana congelada en Olavarría: la temperatura mínima se registró a las 5:20 y fue de -3.5°C, mientras que la sensación térmica llegó a -7.1ºC.

La estación meteorológica local brindó a las 9 los primeros datos de la jornada e indicó que a esa hora la temperatura seguía estando muy baja, con cielo parcialmente nublado y una humedad del 96%, se registraron 2 grados bajo cero.

El SMN pronostica chaparrones para la tarde y continúa la alerta amarilla por frío extremo, el cual afecta a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires (incluye CABA), Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

En algunas ciudad de la provincia, como es el caso de Benito Juárez, ya se registraron nevadas.

Recomendaciones del SMN para una alerta amarilla por frío extremo