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Jueves 02 de Julio 2026 - 11:43hs
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Olavarría
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 - 2 de Julio de 2026 | 09:54

Siete grados bajo cero para comenzar el jueves

La temperatura mínima superó los tres grados bajo cero esta madrugada y se registró a las 5:20. Continúa la alerta amarilla por frío extremo para Buenos Aires y otras 17 provincias.

 

Otra mañana congelada en Olavarría: la temperatura mínima se registró a las 5:20 y fue de -3.5°C, mientras que la sensación térmica llegó a -7.1ºC.

 

 

La estación meteorológica local brindó a las 9 los primeros datos de la jornada e indicó que a esa hora la temperatura seguía estando muy baja, con cielo parcialmente nublado y una humedad del 96%, se registraron 2 grados bajo cero.

 

 

El SMN pronostica chaparrones para la tarde y continúa la alerta amarilla por frío extremo, el cual afecta a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires (incluye CABA), Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. 

 

 

En algunas ciudad de la provincia, como es el caso de Benito Juárez, ya se registraron nevadas. 

 

 

Recomendaciones del SMN para una alerta amarilla por frío extremo

 

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a chicos, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

     

 

 

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