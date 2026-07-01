Básquet Local: arrancaron los desquites con triunfos del “Bata” y el “Chaira”

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició con la 10° fecha en dos escenarios.

En el Willy Matos de La Madrid hubo duelo de homónimos y festejó el “Chaira” sin complicaciones. Fue 101 a 65 para seguir líder.

El elenco dirigido por Matías Orlando que logró una contundente victoria por unos últimos 10 minutos con absoluto dominio, tuvo a Tomás Pietrafesa como goleador con 23 puntos.

El inicio de los desquites, Estudiantes debió esforzarse más de la cuenta para derrotar a Ferro en el De la Vega. Se impuso 88 a 75 con 20 puntos de Facundo Mariano.

El “Bataraz” logró reaccionar a un buen pasaje “Carbonero” que llegó a liderar por algunos pasajes en su recinto.

Síntesis Ferro – Estudiantes:

Estadio: De la Vega

Árbitros:

Ferro (75): Gómez González, B. (17), Iturralde (11), Schvemer (23), Alveza (2), Langowski (12) -FI- Alonso (3), Armanazqui (2), Gómez González, R. (5), Macías (0). DT- Lucas Laborde

Estudiantes (88): Mariano (20), Silveyra (19), Masson (17), Piccinelli (13), Dilascio (13) -FI- Callegaro (0), Cuadrillero (0), Sánchez Savi (4), Ulloa Menchi (0). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 24 – 27; 40 – 41; 56 – 64 y 75 – 88