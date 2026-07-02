"Dos días en tu futuro": Mariano Moreno recibió a cientos de estudiantes secundarios

Centeneras de jovencitos y jovencitas del último año del nivel secundario pintaron este jueves por la mañana marco del salón principal de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno para la segunda jornada de la 17ª edición del proyecto “Dos días en tu futuro” impulsado por la Fundación Loma Negra.

Este programa tiene entre otros objetivos aumentar la visibilidad de las profesiones dentro de la comunidad educativa; aumentar su propia visibilidad de su organización; obtener una nueva relación que será beneficiosa para ambas partes y colaborar a formar una generación más informada y preparada para enfrentar el mundo real.

Los alumnos y alumnas compartieron este jueves un desayuno con representantes de firmas que, a posteriori, los introdujeron en las características de las opciones elegidas para continuar su formación en los estudios superiores.

Así en el caso de Verte.tv Julia Arce, alumna del último año del Colegio Nacional Pérez Esquivel de la Unicen, reveló su inquietud por el diseño multimediático y fue interiorizada acerca del trabajo que lleva a cabo el personal periodístico y técnico en los distintos formatos del medio.

En lo que tiene que ver con el inicio de la jornada en particular en Mariano Moreno, la bienvenida a esta segunda jornada de “Dos días en tu futuro” estuvo a cargo del ingeniero Sebastián Rossi.

Rossi destacó coincidencia con los 20 años de la Fundación Loma Negra y agradeció el compromiso de los 100 socios con que cuenta el programa, entre empresas privadas y el Municipio de Olavarría, “que para nosotros es uno de los socios estratégicos y hace 17 años que nos acompaña”.

“Es un orgullo contar con 100 socios que se llevan a los chicos, les explican, los forman y quiero destacar especialmente a tres firmas, que son Cementos Avellaneda, Metalúrgica Mitre e IMPO, que vienen desde la primera edición trabajando con nosotros” resaltó.

“Esperemos que a través de estas jornadas puedan tener una visión más acabada de cómo serán sus futuro” expresó a los chicos y chicas que colmaron Mariano Moreno.

Las palabras finales estuvieron a cargo del intendente Municipal Maximiliano Wesner, quien en primera instancia puso de relieve que los 20 años de la Fundación coinciden con los 100 años de Loma Negra.

“Es un honor poder acompañar a los 100 socios, profesionales, empresas, pero por sobre todas las cosas estar presentes con los alumnos y alumnas que hoy van a empezar a transitar en estos dos días por un puente que año tras año se va fortaleciendo, para poder conectar la educación con el trabajo” subrayó.

Wesner reveló que las puertas del Municipio están abiertas durante estas jornadas para que los estudiantes interesados puedan conocer desde sus entrañas el funcionamiento de la administración pública.

Se refirió la diversidad productiva que ofrece el Partido y planteó que “es necesario que lo conozcan de primera mano, puertas para adentro, hoy como estudiantes, para que lo puedan compartir con sus compañeros, con sus cuerpos docentes”.

“Pensar en el futuro de nuestros jóvenes es pensar en el futuro de nuestra Ciudad y en el futuro de las localidades, pero también es pensar en el presente, a pesar de esta complejidad y este contexto económico adverso que estamos transitando” reflexionó el jefe comunal.

En sus últimas palabras Wesner sostuvo que “para pensar en el futuro hay que pensar en el presente y este presente también son ustedes” y agradeció la voluntad de los chicos y chicas por participar y de los cuerpos directivos de las instituciones educativas, tanto de gestión pública como de gestión privada.