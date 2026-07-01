Con gran convocatoria culminó el Mes Belgraniano en el Museo Dámaso Arce

Más de 600 estudiantes provenientes de 20 instituciones diferentes transitaron por el Museo Dámaso Arce durante junio, en el marco del Mes Belgraniano.

Bajo la premisa “Belgrano: rostro, ideas y legado”, cada sábado y domingo del mes de junio y de martes a viernes se desarrollaron visitas guiadas tituladas “Belgrano en primera persona”, destinadas a establecimientos educativos.

En ese marco, disfrutaron de una visita guiada sobre el retrato del prócer, pintado por el artista Francois Casimir Carbonnier durante el siglo XIX. Asimismo, los y las visitantes del Museo pudieron participar de diferentes propuestas lúdicas, entre ellas la creación de una propia bandera, el armado de cartas destinadas al prócer, el análisis de la vestimenta de la época, y un juego de rol a través de cartas con diversas opciones que representaban las decisiones que tomaría Belgrano si estuviera transitando la época actual.

Las actividades fueron de libre acceso para el público en general, así como una charla sobre el pensamiento económico de Manuel Belgrano, dictada por representantes de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, y la proyección de la película “Belgrano” protagonizada por Pablo Rago.

El Museo puede visitarse de martes a viernes de 8 a 15 horas; sábados, domingos y feriados de 15 a 18 horas.