La Coope lanza el Concurso Fotográfico 2026 con la temática "Oficios"

Después de dos ediciones consecutivas con gran convocatoria, La Coope lanza el Concurso Fotográfico 2026 con una nueva consigna: "Oficios". Desde el 1 al 31 de julio, fotógrafos y fotógrafas mayores de 18 años que vivan dentro de la zona de influencia de la Cooperativa Obrera podrán presentar una imagen inspirada en el trabajo y el saber hacer.

El oficio es mucho más que una tarea técnica: es expresión de humanidad, esfuerzo, conocimiento y dignidad. A lo largo de la historia, el trabajo ha sido entendido no solo como medio de subsistencia, sino como el vehículo a través del cual las personas construyen su identidad, su comunidad y su lugar en la sociedad. Para el movimiento cooperativo, los oficios representan el motor de la autogestión y del trabajo genuino.

Este concurso invita a captar esa esencia a través de la fotografía, convocando a participantes aficionados y profesionales. Cada persona podrá enviar una fotografía relacionada con la temática, en color o monocromo, a través del formulario que se publicará en: www.cooperativaobrera.coop y en las redes sociales de Cultura de La Coope (Facebook: /CulturadeLaCoope – Instagram: @culturadelacoope).

Características técnicas de las imágenes

Formato JPG

Peso máximo 2000 K

Dimensiones: hasta 1920 px de ancho (horizontal) o 1080 px de alto (vertical)

Preferentemente color sRGB

Sin ninguna identificación ni marca sobre la imagen; el nombre del archivo debe ser el título de la fotografía (ej.: “PANADERO.JPG”)

No se aceptarán imágenes generadas por inteligencia artificial

Recepción de obras del 1º al 31 de julio de 2026, hasta las 23:59 hs.

Categoría: Color y/o Monocromo

Modalidad: Virtual

Participación: libre y gratuita

Premios

El concurso otorgará importantes premios. El primer lugar recibirá un premio de $1.000.000, mientras que el segundo obtendrá una tablet Lenovo Tab Plus de 11,5 pulgadas y el tercero será distinguido con $500.000. Además, se entregarán 17 menciones de honor y diplomas para las obras ubicadas entre el puesto 21 y el 40.

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por los fotógrafos Gustavo Pirola, Jorge Tirabasso y Gustavo Kin, quienes tendrán en cuenta tanto la calidad técnica como la interpretación del tema propuesto.

Los resultados se darán a conocer a partir del 24 de agosto a través de la página web de la Cooperativa Obrera y de las redes sociales de Cultura de La Coope.

Las veinte fotografías premiadas y distinguidas integrarán una muestra impresa que se exhibirá en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre. Posteriormente, desde el 5 de octubre, también podrá recorrerse una muestra virtual con las 40 mejores obras en el sitio oficial de la Cooperativa Obrera.