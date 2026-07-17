Vendía cocaína en el barrio Nicolás Avellaneda y lo descubrieron

Tras una investigación de más de tres meses, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, bajo las órdenes de los fiscales Cristian Urlezaga y Juan Mañero de la Fiscalía 19, lograron acreditar que una persona de sexo masculino domiciliada en el barrio Nicolás Avellaneda comercializaba estupefacientes, más precisamente cocaína.

Dicho domicilio era sumamente concurrido por consumidores, que adquirían la sustancia ilegal, siendo suministrada por un masculino de 38 años de edad, quien ya había sido investigado por el mismo delito de venta de estupefacientes a principios de año.

Con todas las pruebas, el Ministerio publico Fiscal (UFI 19) solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento y de detención en contra del implicado, las que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías 2 a cargo del Dr. Carlos Villamarín.

Promediando las 15 horas del martes 14 de julio, el dispositivo policial se puso en marcha, donde personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas, juntamente con el apoyo del cuerpo de Infantería, ambos de Olavarría, realizaron el allanamiento correspondiente sobre calle Saavedra a metros de intersección con calle 16 del barrio Nicolás Avellaneda.

Tras el operativo se logró el secuestro de cocaína fraccionada y destinada para la venta, marihuana, una balanza de precisión y demás elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la sustancia, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Tras los resultados obtenidos, el investigado quedó efectivamente detenido y puesto a disposición de la Justicia, donde este jueves fue indagado en la sede de la fiscalía 19 de Olavarría y posteriormente se lo trasladó a la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica.

Desde la Delegación de Drogas Ilícitas invitaron a la población a comprometerse y denunciar en forma anónima cualquier actividad relacionada con el flagelo de las drogas, ya que esto brinda herramientas para que, en forma conjunta con las distintas fuerzas policiales y judiciales, se pueda combatir esta actividad Ilícita y poner a disposición de la Justicia a sus causantes.