Ya funciona la nueva sede de Integración Comunitaria y Personas Mayores

Ya se encuentra en funcionamiento la nueva sede de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores, que se encuentra ubicada en Coronel Suárez 2906, en la esquina con Moreno. El Municipio informó que el espacio, que funciona de lunes a viernes de 7 a 13 horas, tiene por finalidad acercar los distintos trámites y propuestas que ofrece la gestión municipal a toda la comunidad de Olavarría.

Además, se podrán realizar diferentes gestiones como la validación de la identidad digital en la aplicación Mi Argentina como así también recibir asesoramiento para la creación del perfil ciudadano en la plataforma municipal Mi Olava.

La Dirección cuenta con un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales que brindan acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a personas mayores del Partido de Olavarría.

Asimismo, el inmueble posee un aula taller donde se dictarán actividades de estimulación cognitiva, alfabetización digital, taller de historia, y otras actividades abiertas a toda la comunidad de Olavarría.

Desde la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores se destacó además el trabajo articulado junto a las Mesas de Gestión Territorial, que se encuentran distribuidas en todo Olavarría. “En esos espacios pensamos abordajes que observamos en el territorio, articulando las políticas públicas del Municipio con las instituciones del territorio, como pueden ser escuelas, centros de cuidado, bibliotecas”, señaló el responsable del área, Nicolás Martínez.