Municipales de Azul lanzan un paro de tres días

Los trabajadores municipales de Azul profundizaron el conflicto con la gestión del intendente Nelson Sombra y anunciaron un paro de 72 horas luego de denunciar que el municipio abonó únicamente la cuarta parte del medio aguinaldo.

La medida de fuerza fue resuelta en una asamblea conjunta entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA) y ATE, y se extenderá hasta el lunes inclusive.

Según explicó el secretario general de SOEMPA, Rubén Rodríguez, la comuna “pagó solamente un cuarto aguinaldo, la mitad del medio aguinaldo”, mientras persiste la incertidumbre sobre cuándo se cancelará el saldo restante del sueldo anual complementario.

El conflicto escaló además porque, según el gremio, el Ejecutivo municipal decidió no participar de la audiencia de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

“Ante esta situación y la negativa del intendente de participar de la audiencia de conciliación, convocamos a una asamblea abierta y los trabajadores resolvieron profundizar las medidas de fuerza con un paro de tres días”, sostuvo Rodríguez.

Medida conjunta con ATE

La protesta fue organizada de manera coordinada entre SOEMPA y la seccional Azul de ATE, dos de los tres gremios que habitualmente participan de las negociaciones.

Rodríguez explicó que ambas organizaciones decidieron realizar una única convocatoria para facilitar la participación de los empleados comunales. “Había un grupo representativo de trabajadores que tomó la decisión de profundizar las medidas de fuerza. Nosotros ya veníamos con retención de tareas desde la semana pasada”, señaló.

Los gremios volverán a reunirse en asamblea el próximo martes para evaluar la continuidad del plan de lucha, en función de las respuestas que reciban del municipio.

“Azul fue el único municipio que no pagó el aguinaldo”

El dirigente sindical reconoció que la comuna atraviesa dificultades financieras y atribuyó parte del problema a la dependencia que mantienen muchos municipios de los recursos provinciales y nacionales.

“El municipio de Azul tiene un problema estructural que tienen otros municipios también. La realidad económica y el ajuste de la Nación impactan sobre la Provincia y también sobre los municipios”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que esa explicación no alcanza para justificar el incumplimiento salarial. “Comprendemos esa realidad y le damos la derecha al intendente en ese punto. Pero fue el único municipio de la provincia de Buenos Aires que no pagó el aguinaldo. Ahí ya nos cuesta encontrar una explicación”, advirtió.

Rodríguez evitó vincular la situación con la interna política entre La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof, aunque reconoció que la solución dependerá de una decisión política y de asistencia financiera.

Reclamo de una salida política

Para el titular de SOEMPA, el conflicto solo podrá resolverse mediante un acuerdo entre el municipio y el Gobierno bonaerense que permita garantizar el pago de los salarios y afrontar el resto del año.

“Azul necesita no solo ayuda para completar el aguinaldo, sino también asistencia para transitar hasta fin de año”, sostuvo.

En ese sentido, pidió que el intendente y el gobernador encuentren una salida conjunta. “Acá se tendrá que sentar el intendente con el gobernador y resolver. Más allá de la realidad económica o de las discusiones políticas, hay trabajadores que no llegan a fin de mes, algunos nos manifestaron que estuvieron días sin comer o sin servicios. Eso no lo podemos permitir”, concluyó el dirigente sindical.