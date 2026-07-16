Descartan otorgar asueto el lunes si Argentina consigue el título mundial

El vocero presidencial Adrián Ravier fue consultado por la expectativa que genera la final del Mundial y por la posibilidad de que el Gobierno otorgue un día no laborable si Argentina consigue el título.

Ravier descartó esa alternativa y sostuvo que la prioridad de la gestión sigue siendo la actividad económica. “Para Javier Milei y para este gobierno el trabajo está ante todo y, en principio, no veo un asueto como ocurrió en otros países”, afirmó. Al mismo tiempo, contó que celebró la clasificación en el Obelisco junto a su hija y respaldó la decisión presidencial de seguir el partido desde la Quinta de Olivos, al considerar que, si la Selección resulta campeona, la Casa Rosada debería quedar disponible para recibir al plantel “sin la presencia de la política”.

Al mismo tiempo, contó que celebró la clasificación en el Obelisco junto a su hija y respaldó la decisión presidencial de seguir el partido desde la Quinta de Olivos, al considerar que, si la Selección resulta campeona, la Casa Rosada debería quedar disponible para recibir al plantel “sin la presencia de la política”.

(Infobae)