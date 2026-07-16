Proteccionistas piden mayor atención del Estado para la salud animal

La asociación de proteccionistas animales CRAO se manifestó públicamente por lo que consideran una falta de atención del gobierno municipal a la salud animal.

A través de un comunicado que publicaron en redes sociales recordaron que, "desde el 23 de abril de 2026, el área de Bromatología permanece sin director tras la renuncia del veterinario Romero. Un profesional que ni siquiera supieron cuidar, pese a haber sido elegido por esta misma gestión".

Agregaron que "mientras tanto, las rescatistas y muchos vecinos seguimos haciendo el trabajo que le corresponde al Estado: levantamos animales atropellados, abandonados, enfermos, desnutridos y víctimas del maltrato. Recogemos los pedazos que otros deciden no mirar".

"Tenemos leyes que existen solo en el papel. Tenemos un Municipio que habla de prioridades, pero que desde el 23 de marzo ni siquiera responde un pedido formal de reunión presentado por Mesa de Entradas. Cuatro meses esperando una respuesta que nunca llegó", lamentaron.

A través del comunicado expresaron su punto de vista sobre el sistema de guardias veterinarias. Reconocieron que se trata de un servicio brindado por los veterinarios de manera privada, pero, advirtieron, "las consecuencias recaen sobre toda la comunidad".

Agregaron que "las urgencias no entienden de horarios, los accidentes no esperan al fin de semana, y cuando un animal necesita atención y no la consigue, muchas veces la consecuencia es la muerte".