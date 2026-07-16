Culminó la obra de pavimentación en el barrio Pickelado

En la jornada del martes el intendente Maximiliano Wesner recorrió el barrio Pickelado, donde ya se encuentra habilitada al tránsito la obra de pavimentación de las calles de acceso al sector, una intervención que aporta una respuesta integral no sólo en materia de circulación y seguridad vial, sino también en cuanto al desarrollo de la infraestructura urbana de ese punto de la ciudad.

En ese marco, además, recordó que en ese punto de la ciudad se llevará a cabo próximamente la construcción de 40 viviendas, lo que aumentará el tránsito de toda la zona.

En la ocasión Wesner visitó la obra que contempló la ejecución de pavimento sobre las calles Bolívar y Coronel Suárez, hasta el cruce con calle Márquez, también de bocas de tormenta, cordón cuneta y cunetas pasantes, sumado al entoscado y granceado de las calles adyacentes.

El proyecto fue elaborado desde la Secretaría de Obras Públicas, con el objetivo acompañar el desarrollo de unos de los puntos de la ciudad que más ha crecido en los últimos años. En ese sentido, el jefe comunal destacó la importancia de continuar ejecutando obras de infraestructura en la zona.

A la par, Wesner puso en valor el aspecto integral de la obra, dado que la incorporación del pavimento se vio acompañada de la señalética vial correspondiente y “lomos de burro” para consolidar un tránsito más seguro. A la par, la construcción de cordón cuneta y bocas de tormenta favorece el normal escurrimiento de las aguas.

En ese sentido, se destacó además el avance que presentan las obras hidráulicas sobre calle Márquez, un abordaje que se inició en calle Colón y avanza con sentido hacia Pueyrredón, rectificando y consolidando el canal aliviador, con la correspondiente colocación de tuberías.

Por último, Wesner recordó que también en el barrio Pickelado se llevará adelante la construcción de 40 viviendas. La iniciativa tiene por objetivo seguir brindado soluciones habitacionales a vecinos y vecinas de nuestro Partido.

De esas 40 viviendas, la mitad serán bajo la modalidad de circuito cerrado, mientras que las restantes serán para agentes de la policía de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto marco será remitido próximamente al HCD para su correspondiente tratamiento.

En la actividad el intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Hidráulica y Pavimento Edgar Ronchi.