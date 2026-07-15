Embajadores “repatrió” a dos: Rojas y Carlucci, volvieron

A pocas semanas de iniciar la competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría, Embajadores rearma su plantel y confirmó el regreso de dos futbolistas con pasado reciente en la entidad.

El Club Embajadores que tendrá nuevo DT en el segundo semestre, también renueva su plantel de Primera División y en las últimas horas, confirmó el regreso de dos destacados futbolistas.

Franco Carlucci, con más de 100 partidos con la camiseta del “Diplomático” regresa a la entidad tras un semestre en Loma Negra y también regresa al club de Independencia y Avellaneda, Luciano Rojas a aportar su cuota goleadora tras su paso por Racing.