Embajadores “repatrió” a dos: Rojas y Carlucci, volvieron | Infoeme
Miércoles 15 de Julio 2026 - 22:38hs
12°
Miércoles 15 de Julio 2026 - 22:38hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 15 de Julio de 2026 | 21:33

Embajadores “repatrió” a dos: Rojas y Carlucci, volvieron

Luciano Rojas y Franco Carlucci fueron anunciados, en las últimas horas, como regresos al Club Embajadores.

A pocas semanas de iniciar la competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría, Embajadores rearma su plantel y confirmó el regreso de dos futbolistas con pasado reciente en la entidad.

 

El Club Embajadores que tendrá nuevo DT en el segundo semestre, también renueva su plantel de Primera División y en las últimas horas, confirmó el regreso de dos destacados futbolistas.

 

Franco Carlucci, con más de 100 partidos con la camiseta del “Diplomático” regresa a la entidad tras un semestre en Loma Negra y también regresa al club de Independencia y Avellaneda, Luciano Rojas a aportar su cuota goleadora tras su paso por Racing.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME