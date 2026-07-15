Festejo de Chingotto y Galán en el debut en Málaga

En el Palacio de Deportes Martín Carpena, la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño inició un nuevo certamen de Premier Pádel y fue con contundente victoria.

Federico Chingotto y Alejandro Galán iniciaron su participación en el P1 de Málaga y en los Dieciseisavos de Final derrotaron a Denis Perino y Facundo Domínguez.

La pareja N°2 del ranking se impuso por 6/0 y 6/3 en 57 minutos de juego para lograr la clasificación a los Octavos de Final donde deberá enfrentar a Juan Tello y Maximiliano Arce Simo. Será en la jornada del jueves.