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 - 15 de Julio de 2026 | 22:58

Festejo de Chingotto y Galán en el debut en Málaga

En la jornada de este miércoles, el P1 de Málaga tuvo el estreno de las mejores parejas del ranking y fue con triunfo para Federico Chingotto y Alejandro Galán.

Foto: Premier Pádel

En el Palacio de Deportes Martín Carpena, la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño inició un nuevo certamen de Premier Pádel y fue con contundente victoria.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán iniciaron su participación en el P1 de Málaga y en los Dieciseisavos de Final derrotaron a Denis Perino y Facundo Domínguez.

 

La pareja N°2 del ranking se impuso por 6/0 y 6/3 en 57 minutos de juego para lograr la clasificación a los Octavos de Final donde deberá enfrentar a Juan Tello y Maximiliano Arce Simo. Será en la jornada del jueves.

 

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