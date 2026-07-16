Crisis en la minería no metálica: entre los que menos utiliza la capacidad instalada

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el número de capacidad instalada de la industria en mayo pasado que fue del 58,4%, un 0,5 inferior al 58,9% del mismo mes de 2025.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, uno de los sectores que superó el rango general de utilización de la capacidad instalada fue el de refinación del petróleo, que alcanzó el 88,7%.

Según el informe del INDEC, los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son:

Refinación del petróleo 88,7%.

Industrias metálicas básicas 75,4%.

Papel y cartón´68,1%.

Sustancias y productos químicos 65,6%.

Productos alimenticios y bebidas 60,0%.

A su vez, los bloques sectoriales que se ubican por debajo del nivel general son:

Productos minerales no metálicos 55,5%.

Edición e impresión 54,0%.

Industria automotriz 45,5%.

Productos del tabaco 43,2%.

Productos textiles 42,2%.

Productos de caucho y plástico 39,6%.

Metalmecánica excepto automotores 38,7%.

En mayo de 2026, respecto del mismo mes de 2025, la principal incidencia negativa se observa en la metalmecánica excepto automotores, marca el informe del INDEC, que muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,7%, siendo inferior al del mismo mes del año anterior (46,0%). Lo propio está relacionado, principalmente, con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

Además, de acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 29,6%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 34,1% para la misma comparación.

En relación con la industria automotriz, se muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 45,5%, inferior al de mayo de 2025 (56,8%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Por otro lado, en cuanto a los productos alimenticios y bebidas, se marca que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 60,0%, inferior al registrado en mayo del año anterior (61,7%), relacionado principalmente con la disminución en la producción de carne vacuna y con una menor elaboración de bebidas.

También, según datos del IPI manufacturero, la producción de carne vacuna registra en mayo una caída interanual de 7,7%, mientras que la producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas registra una baja interanual de 9,3%. Por su parte, según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), el volumen de ventas de gaseosas, aguas con y sin gas, aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes muestra una variación interanual negativa de 14,6%.

Los productos textiles muestran en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,2%, inferior al del mismo mes del año anterior (47,4%), debido a la menor producción y venta de los fabricantes nacionales.

En contraposición, la principal incidencia positiva se registra en la refinación del petróleo, que presenta en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,7%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (73,3%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo. En efecto, según datos del IPI manufacturero, la elaboración de gasoil y naftas presenta subas interanuales de 23,8% y 18,3%, respectivamente.