También hubo fiesta argentina en la Antártida con casi 50 grados bajo cero

En uno de los meses más crudos, los argentinos que hacen patria en el continente blanco celebraron la clasificación argentina a la final de la Copa del Mundo, entre ellos Victoria Criado, que forma parte del personal de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional y está cumpliendo funciones en el “continente blanco”.

“En la Base Esperanza pudieron salir a festejar porque las condiciones eran mejor que acá. Nosotros durante el partido teníamos un viento era muy fuerte, la visibilidad era menos de 50 metros, así que era imposible” contó.

“Adentro lo vivimos con la misma pasión y el mismo entusiasmo que en todos los rincones de la Argentina. Fue re lindo, muy raro. Lo pasamos dentro del comedor. Nos pusieron una pantalla gigante y estaba toda la dotación mirando el partido” relató la bolivarense afincada en Olavarría.

“Almorzamos a las dos y media, hicimos sobremesa, cada uno con su termo y su mate, la cocina y panadería habían preparado exquisiteces, desde sandwiches de miga a masas, tortas. Muchos, pero muchos nervios” confesó.

“Era un clásico rival, acá se vivió totalmente diferente y se festejó totalmente diferente. En ese momento, cuando terminó el partido, teníamos -24.3 de temperatura y -45.1 de sensación térmica, con viento de hasta 90 km/h. Imposible salir al exterior, al cartel de Marambio a festejar, así que festejamos adentro; saltando, cantando, revoleando camisetas, gorros, banderas, pelucas. Era tanta la emoción por haberle ganado a Inglaterra que se festejó así. Fue muy, muy lindo” reportó Victoria desde el extremo más austral de la patria.

Victoria arribó a la Antártida el 15 de noviembre de 2025 y permanecerá más o menos hasta noviembre o diciembre de este año.