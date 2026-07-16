Actividades suspendidas para alentar a la selección

Debido a la clasificación de la selección argentina a la final de la Copa del Mundo se han suspendido las actividades para el domingo promovidas desde el Gobierno municipal enmarcadas en el calendario de “Olavarría en Vacaciones de Invierno”, con el objetivo de que todas las personas puedan seguir el partido y alentar al conjunto nacional.

Se trata, por un lado, de las actividades programadas en el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, tanto los talleres “Arte y juegos en la era de los sinos”, como las postas autogestivas.

También se reprogramarán las actividades que estaban previstas en la Biblioteca “Del otro lado del árbol”.