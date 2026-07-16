"Origami Accesible" avanza con talleres inclusivos

El proyecto de extensión "Origami Accesible: experiencias inclusivas en la Biblioteca Popular Crucero General Belgrano", impulsado por la Facultad de Ingeniería de UNICEN junto a la Biblioteca Popular "Crucero General Belgrano", la Cooperativa de Trabajo Producciones Limitada y las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, continúa consolidando espacios de aprendizaje, creación y construcción colectiva en torno al arte del plegado de papel.

La propuesta ya transita su primera etapa de implementación y lleva realizados tres encuentros abiertos a la comunidad. En cada taller participan niñas y niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores, con y sin discapacidad visual, compartiendo un mismo espacio de aprendizaje. La diversidad de edades, trayectorias y experiencias enriquece cada encuentro y reafirma el sentido inclusivo del proyecto.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la construcción colectiva de materiales accesibles. Las secuencias de origami, seleccionadas de plegados tradicionales y de distintos creadores, son adaptadas para traducir cada paso en instrucciones orales y espaciales, reduciendo la preponderancia de lo visual. Estas adaptaciones se modifican y enriquecen con las devoluciones de las personas asistentes, lo que resulta fundamental para ajustar las consignas, los materiales y las referencias espaciales, permitiendo construir propuestas cada vez más accesibles.

Desde el equipo destacan que la accesibilidad no consiste únicamente en adaptar materiales, sino en diseñarlos junto a las personas que los utilizarán. En este sentido, cada encuentro funciona como un espacio de validación donde las propuestas se prueban, se analizan y se reformulan a partir de la experiencia compartida.

Durante esta primera etapa ya se lograron consolidar estrategias de comunicación más claras para acompañar las secuencias de plegado, se avanzó en la exploración de distintos recursos táctiles y materiales, y se fortaleció el intercambio entre participantes de diferentes edades y experiencias, haciendo del taller un espacio donde aprender y enseñar ocurre de manera colectiva.

En los próximos meses, el proyecto continuará con el diseño y validación de nuevas secuencias de plegado y dará inicio a una nueva etapa centrada en la elaboración de recursos audiovisuales accesibles, que complementarán los materiales desarrollados durante los talleres y ampliarán las posibilidades de participación y aprendizaje. (Prensa FIO)