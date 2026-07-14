Giro recuperó más de 138.000 kilos de materiales reciclables

Durante el primer semestre del año, el Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, indicó que continuó fortaleciendo el programa de Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO), para lo cual consolida las acciones destinadas a promover la separación en origen y el reciclaje.

El programa funciona en la ciudad desde hace más de cinco años y, desde 2024, la Cooperativa Viento en Contra tiene a su cargo la recolección diferenciada y la operación de la Planta de Clasificación.

El trabajo conjunto entre el Municipio y la cooperativa permitió vigorizar el sistema de recuperación de materiales, combinando la prestación del servicio con un sostenido trabajo de concientización en el territorio. En este sentido, durante 2025 el programa recuperó un poco más de 197.000 kilogramos de residuos reciclables, consolidando el crecimiento de la separación en origen en la ciudad.

Durante los primeros seis meses del año se recuperaron 138.640 kilogramos de residuos reciclables, que fueron procesados en la Planta de Clasificación. Del total recuperado, 101.720 kilogramos correspondieron a la recolección diferenciada del programa GIRO, 27.769 kilogramos fueron aportados a través de los Ecopuntos distribuidos en distintos sectores de la ciudad, 8.278 kilogramos provinieron de grandes generadores y 873 kilogramos se recuperaron durante las jornadas de “Tu Barrio Recicla”.

Estos resultados reflejan la importancia de las distintas herramientas que integran el programa GIRO y son posibles gracias al compromiso de vecinos, instituciones, comercios y empresas que separan sus residuos y participan activamente de la iniciativa. La correcta separación en origen es el primer paso para que los materiales puedan recuperarse y reincorporarse al circuito productivo, contribuyendo a una gestión más eficiente de los residuos y al cuidado del ambiente.

Contribuyó a dichos resultados el importante trabajo territorial desarrollado por las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, quienes recorren diariamente los barrios brindando información sobre el programa, promoviendo la correcta separación de los residuos y acompañando a los vecinos en la incorporación de este hábito.

Durante el semestre se realizaron 10 jornadas de “Tu Barrio Recicla”, una propuesta que acerca el programa a los sectores que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada. Estas jornadas permitieron recuperar materiales reciclables, promover la separación en origen y mantener un contacto directo con los vecinos. En ese mismo marco, el Municipio a través de la Coordinación de Ambiente, concretó la relocalización de los Ecopuntos del Partido, con el objetivo de mejorar su distribución y facilitar el acceso de más vecinos a esta herramienta de reciclaje.

Además, continúan desarrollándose acciones de concientización en distintas rutas de recolección diferenciada para reforzar los días y horarios del servicio, mejorar la calidad de los materiales recuperados y acompañar a los vecinos en la correcta separación de sus residuos. Como parte de ese trabajo, próximamente se llevará adelante una nueva intervención territorial junto a las promotoras ambientales para seguir fortaleciendo la separación en origen y la participación de la comunidad.

De esta manera, el Municipio de Olavarría continúa impulsando políticas públicas orientadas a la gestión integral de residuos, promoviendo hábitos sostenibles y fortaleciendo las herramientas que permiten que cada vez más vecinos se sumen al reciclaje y al cuidado del ambiente.