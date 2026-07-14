Aunque el conflicto bélico de 1982 por las Islas Malvinas fue contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo cual incluye también a Gales y Escocia, en términos futboleros la rivalidad sólo se ha asociado con Inglaterra y la selección argentina y la inglesa volverán a estar frente a frente por una de las semifinales de la Copa del Mundo, como lo estuvieron en los cuartos de final de 1986 y en la fase de grupos de 2002.

La sola mención de este mano a mano remite a cuestiones tan sensibles que desde distintos sectores -empezando por Lionel Scaloni luego de la victoria sobre Suiza en cuartos- se han encargado de enfatizar que es “sólo un partido de fútbol”.

En el mismo sentido se pronunció el lunes la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril”, a través de un comunicado oficial dirigido a la opinión pública y a los hinchas: “El deporte no es una guerra, no es una revancha”.

Josi Duhau es una de las principales voces dentro de los veteranos de guerra olavarrienses y su reflexión abordó idénticos tópicos.

“Lo primero que pienso es que hubiese sido muy bueno que Inglaterra quedara eliminada por otro del Mundial y no se juntara con nosotros. Para evitar todo esto, conociendo cómo somos los argentinos con respecto a estas cosas” subrayó.

“Como segunda cuestión pasó que tenemos que enfrentar a Inglaterra y es un partido de fútbol. En términos de soberanía no cambia absolutamente nada. Simplemente es un evento deportivo al que creo que solamente los argentinos le ponemos la carga. Para el resto del mundo, inclusive para los ingleses, es nada más que un partido de fútbol. Importantísimo el partido, porque es en una semifinal, por la Copa del Mundo, con la historia que tiene Inglaterra en estos campeonatos y la historia que tiene Argentina, pero no deja de ser sólo un juego y no va más allá que defender una Copa” expresó.

Duhau puso en palabras las enormes distancias entre lo que remite el recuerdo del conflicto bélico de 1982 y un encuentro deportivo: “Si lo colocamos a la altura de la guerra, nosotros defendíamos vidas, defendíamos soberanía, defendíamos territorio. Está muy lejos una cosa de la otra”.

“El cantito ‘el que no salta es un inglés’ está perfecto, porque es parte del folclore del fútbol. También hemos cantado ‘Brasil decime qué se siente’ y no pasa más allá que un cantito. No le pongamos más carga que eso” pidió.

Duhau recomendó para los 90’, 120’ o penales que podrían derivar de este clásico mundial “que disfrutemos del partido, de los goles de la selección. Celebremos si nos toca ganar y también disfrutemos si son goles lindos de los ingleses y admiremos que un tipo pueda hacer algo tan bueno”.

En términos emocionales, Josi Duhau diferenció el contexto de este partido con aquel de México ’86 que dejó para el recuerdo las dos genialidades de Maradona: la “Mano de Dios” y el mejor gol en la historia del fútbol.

“Era muy reciente la guerra, había mucha bronca todavía. Hoy tenemos toda la bronca con respecto a la soberanía, pero nos dimos cuenta de que en el ‘86 Argentina le ganó a Inglaterra y en términos de soberanía de Malvinas no cambió nada. Claro. Todo lo contrario. Entonces saquémonos esa presión de encima y disfrutemos del partido de fútbol” enfatizó.

“Ojalá el mismo fervor que se pone para un partido de fútbol todo el pueblo argentino lo hubiese puesto también en Naciones Unidas, haciendo un reclamo como corresponde. Eso estaría genial, porque no hemos ido más allá que agarrar un micrófono y decir que las Malvinas son argentinas” opinó.

“No digo que este partido no sea importante, al contrario, es importantísimo, aunque si perdiéramos contra Inglaterra seríamos el cuarto equipo del mundo entre más de 200 países y eso es fantástico y si le ganáramos a Inglaterra estaríamos un paso más arriba, pero no cambia términos de soberanía, no hay en juego vidas, ni un montón de vivencias, no sólo de quienes padecieron o murieron, sino por el sufrimiento posterior de todos los actores de la guerra” planteó Josi Duhau.

Una reivindicación

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió el lunes en ley un proyecto que suma a más de 400 veteranos al “Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales combatientes de Malvinas”, una reivindicación por la cual Josi Duhau asumió un rol protagónico hace casi una década.

Se trata de un proyecto que elaboraron los senadores oficialistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, y había logrado la media sanción el año pasado.

“Es un tema que vengo hablando desde que era gobernadora de la Provincia María Eugenia Vidal, que nos llevó un montón de años, un montón de sacrificio, un montón de hablar y de andar y de hacernos escuchar para que se modifique una ley que estaba mal escrita, discriminatoria y contraria a un artículo de la Constitución de la Provincia” recordó.

La iniciativa reforma el régimen que gozan los ex soldados que no continuaron con sus carreras en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por las secuelas del conflicto bélico de 1982, para que también sean contemplados aquellos veteranos que no fueron derivados a otros puestos de trabajo estatales.

“Con la ley preexistente se podían jubilar los que eran conscriptos y civiles, mientras los que éramos militares, o sea el personal de cuadros de las Fuerzas Armadas no. Ellos hace 12, 15 años que están jubilados y nosotros hace 12, 15 años que estábamos esperando esto. Es un reconocimiento que se nos había negado” contó.

“Acá uno insiste en las cosas importantes de la vida y no quiero ser despectivo. El resultado de un partido no le cambia la vida a nadie, mientras una ley bien hecha desde la política, desde el gobierno, eso sí le cambia la vida a los seres humanos que habitan en este hermoso país” valoró.

Duhau hizo un especial agradecimiento al trabajo desinteresado en todo este tiempo del abogado Einar Iguerategui (“no me voy a cansar de agradecer todo lo que hizo por nosotros y su asesoramiento a los veteranos de Olavarría” ponderó) y al mismo tiempo destacó el aporte de los legisladores olavarrienses que levantaron su mano para que con esta modificación el beneficio llegue a los veteranos que no alcanzaba el texto original.

“Estamos muy conformes. Se hizo un trabajo muy grande, es algo por lo que insistimos mucho tiempo, en todas las ciudades y pueblos de la Provincia donde hay un veterano de guerra. Cada uno de nosotros fue al referente político de su ciudad para explicarle cómo era el tema; lograron entenderlo y ahora se aprobó” celebró Josi Duhau.