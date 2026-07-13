Landivar en la sesión que aprobó una jubilación para veteranos de Malvinas

La Legislatura bonaerense convirtió en ley un régimen previsional especial para veteranos de la Guerra de Malvinas, una iniciativa que busca reparar la situación de excombatientes que, pese a haber participado del conflicto de 1982, habían quedado excluidos de los reconocimientos jubilatorios vigentes. Veteranos de guerra estuvieron presentes en los palcos del recinto y festejaron la Ley.

El proyecto alcanza a unos 400 ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría oficiales y subociales de la Armada Argentina que participaron de la guerra y que, como consecuencia de las secuelas físicas o psicológicas sufridas, solicitaron la baja entre 1983 y 1985. Esa situación les impidió acceder a los mismos beneficios previsionales que otros veteranos.

La norma establece una jubilación especial equivalente al 80% del mejor cargo remunerado de la administración pública bonaerense, además de contemplar beneficios vinculados al régimen de veteranos de guerra. Durante el tratamiento legislativo también se incorporaron modificaciones para impedir el acceso al beneficio de personas con condenas por delitos graves.

Esta sesión marcó el inicio del trabajo legislativo para la diputada Mercedes Landivar (Fuerza Patria), quien había asumido y pedido licencia en diciembre de 2023 para desempeñarse como jefa de gabinete en el municipio de Olavarría. El mes pasado se había anticipado el movimiento, que implicó la salida de la banca de la azuleña Laura Aloisi.

En sus redes, manifestó: "Tuve el honor de acompañar el tratamiento de un proyecto que amplía el régimen previsional especial para excombatientes de Malvinas, una iniciativa que repara una injusticia histórica y reconoce a quienes defendieron nuestra Patria". "Es una enorme responsabilidad representar a la Séptima sección y trabajar por una provincia más justa".

Consenso

Uno de los diputados que destacó la aprobación fue Héctor Gay (La Libertad Avanza), quien calificó la iniciativa como un “acto de reparación histórica” y remarcó que la norma permite equiparar la situación de excombatientes que habían quedado relegados.

“Estamos poniendo en un pie de igualdad a unos 400 ciudadanos que combatieron en Malvinas, que son héroes de Malvinas”, afirmó Gay durante su intervención en el recinto. Además, señaló que se trataba de ciudadanos que habían sufrido consecuencias por la guerra y que desde hacía años reclamaban el reconocimiento previsional.

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Diego Garciarena, destacó el consenso alcanzado entre ambas cámaras para avanzar con la iniciativa, que había sido impulsada inicialmente en el Senado y llegó a Diputados luego de una serie de modificaciones acordadas.

“Esta ley viene a poner orden y a hacer justicia”, sostuvo Garciarena, quien remarcó que el objetivo es colocar “en un pie de igualdad” a los veteranos de guerra. Además, reconoció especialmente el trabajo realizado por los excombatientes de Mar del Plata que participaron de las gestiones para lograr la sanción definitiva.