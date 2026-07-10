Región Sanitaria alertó sobre intentos de hackeos y estafas

La Región Sanitaria XI difundió un comunicado del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que alerta sobre intentos de estafas.

Desde hace tiempo el organismo bonaerense viene advirtiendo sobre esta modalidad de engaño, que se asentó en la pandemia y tiene como fin obtener información personal de las víctimas y hackear sus cuentas.

Los estafadores suelen realizar llamados -incluso desde números con el código de área de Olavarría- ofreciendo supuestos turnos de vacunación. Luego envían un código de verificación para “confirmar el turno”, el cual, al aceptarlo, les permite acceder a la cuenta de Whatsapp del damnificado/a.

Al tener el control de la cuenta, envían mensajes a los contactos solicitando dinero u ofreciendo cambiar dólares por pesos.

“Ante nuevos intentos de hackeos y estafas, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires recuerda que NO pide datos ni envía información personal por Whatsapp o e-mail” dice el mensaje compartido por la Región Sanitaria IX.

Asimismo, indica que en caso de recibir comunicaciones que soliciten datos personales, las mismas se deben desestimar y denunciar.