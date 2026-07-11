Golf: a pesar de la lluvia, hubo 7 categorías en 18 hoyos

En el campo de golf del Club Estudiantes, se jugó un nuevo Medal Play 18 hoyos que estuvo reservado para siete categorías.

A pesar de una jornada marcada por la lluvia, el viento y las bajas temperaturas, los golfistas completaron el recorrido y protagonizaron una intensa competencia.

En Scratch, la victoria fue para José Melo con 74 golpes gross y fue escoltado por Martiniano Díaz Oviedo con 75 golpes y Marcelo Fabbi con 77 golpes.

Walter Vega con 71 golpes fue el ganador en la categoría Hasta 6 de Hándicap tras aventajar en el desempate automático a Marcelo Fabbi y José Melo que completaron el podio.

Además, en la categoría De 7 a 13, festejó Javier Lobo con 73 golpes. Francisco Arenas con 75 golpes y Lucas Pagano con 78 finalizaron segundo y tercero respectivamente.

En la Categoría De 14 a 20, Víctor Benítez con 68 goles se quedó con la victoria. Alejandro Gómez Murga con 69 golpes fue segundo y Carlos Blando finalizó tercero.

Fernando Recalde con 71 golpes se impuso en De 21 a 27 y lo escoltaron Christian Correa y Javier Gómez Cataldi con 72 golpes.

En la categoría De 28 a 34, el triunfo correspondió a Fabián Bahl con 69 golpes. Ricardo De Belaustegui con 74 golpes y Rubén Dattoli con 77 golpes fueron los inmediatos perseguidores.

Por último, en la categoría De 35 al máximo la victoria correspondió a Daniela Manarino con 73 golpes.

Fuente: prensa CAE