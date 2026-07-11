Gran convocatoria en la jornada de Barberos Solidarios

Una importante cantidad de vecinos se acercó este sábado a la Escuela Técnica Nº2 para participar de una nueva edición de la jornada organizada por Barberos Solidarios, una iniciativa que volvió a poner de manifiesto el compromiso de la comunidad con las acciones solidarias.

La actividad se desarrolló entre las 13 y las 17 horas y consistió en ofrecer cortes de cabello a cambio de un alimento no perecedero. Gracias a la participación de los asistentes, se realizaron más de 85 cortes y se reunieron más de 200 alimentos, que serán destinados a comedores comunitarios.

Además de los cortes de cabello, durante toda la tarde se compartió una chocolatada con merienda para quienes se acercaron al establecimiento.

La convocatoria tuvo una excelente respuesta por parte de los vecinos, que acompañaron la propuesta con sus donaciones y participaron activamente de la jornada.

Desde Barberos Solidarios, grupo que nuclea a más de 10 personas, agradecieron el apoyo de la comunidad, el trabajo voluntario de los barberos y el compromiso de todos los colaboradores que hicieron posible esta nueva edición. Asimismo, destacaron que el principal objetivo fue brindar una ayuda concreta a los comedores comunitarios y continuar promoviendo valores como la solidaridad, el compromiso y el trabajo en equipo.

Con un balance ampliamente positivo, la jornada concluyó con resultados que superaron las expectativas de los organizadores.