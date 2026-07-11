Debut con victorias para Olavarría en el Zonal U15

Inició la participación del selectivo de la Asociación de Básquet de Olavarría en Coronel Suárez y fue con dos presentaciones y dos conquistas.

El equipo U15 de la ABO, tras quedar libre en el primer día de competencias, tuvo su estreno en el transcurso del sábado y fue con sólo victorias.

En la jornada inaugural derrotó a BASO, los anfitriones del certamen clasificatorio al Torneo Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Básquet. Salvador Núñez con 18 puntos fue el máximo anotador.

Luego, en el turno de vespertino, Olavarría venció a Tandil en un reñido duelo. Lucas Etchevarne fue el jugador destacado con 23 puntos.

La participación olavarriense culminará el venidero domingo con otras dos presentaciones en una competencia que reúne a las cinco selecciones de la Región.

Los resultados:

BASO 57 – 97 Olavarría

Olavarría 82 – 78 Tandil

Fuente: prensa ABO