Agustín Vernice se destacó en la Copa del Mundo de Montreal

Durante el transcurso de la semana, el palista olavarriense completó una nueva presentación entre los mejores del mundo que tuvo cita en Montreal.

La Copa del Mundo de Canotaje Sprint que se disputa en Montreal, tuvo nuevas presentaciones de Agustín Vernice que se destacó con un 5° puesto en la Final A de K1 1000.

El olavarriense demoró 3:39.77 en la Final A de los 1000 metros donde se consagró Fernando Pimienta con 3:35.60. El podio lo completaron Thomas Green y Josef Dostal.

Previamente, Vernice se había quedado con el primer puesto al registrar un tiempo de 3:48.25 en su serie y luego, en Semifinales, finalizó segundo con un tiempo de 3:48.25, solo por detrás del portugués Fernando Pimenta.

Además, el representante olímpico compitió en K1 500 metros donde terminó segundo en su serie con un registro de 1:45.07 para luego ser 5° en las Semifinales con 1:45.54 5° y lograr la clasificación a la Final B.

Fuente: Prensa CAE