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Este jueves, tercera edición del “Gran Pericón Nacional”

Se llevará adelante a partir de las 15 en las instalaciones del Comité Radical para celebrar el Día de la Independencia. Durante la actividad se desarrollará un baile popular y se compartirá chocolate caliente y torta fritas.

 

El Espacio Cultural “13 de Abril” llevará adelante la tercera edición del “Gran Pericón Nacional” para celebrar el Día de la Independencia, que se desarrollará este jueves 9 de julio, a partir de las 15 horas, en las instalaciones del Comité Radical, ubicado en 25 de Mayo 2758. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.

 

Durante la jornada se realizará un baile popular que contará con la participación de los bailarines del Taller de Folklore, a cargo de la profesora Ana María Paladini, y de bailarines invitados al que se podrán sumar todos los presentes. Hacia el final, se compartirá chocolate caliente y unas ricas torta fritas. 

 

La presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, señaló: “El Pericón Nacional es un símbolo de nuestra identidad, la danza refleja nuestra historia, las tradiciones y el orgullo de ser argentinos. Ver esos pañuelos unidos y más de 100 bailarines danzar, es una imagen única”.

 

“Es un verdadero honor para nuestro espacio, junto al Taller de Folklore, organizar este encuentro que celebra nuestras raíces y mantiene viva una parte fundamental de nuestra cultura”, cerró.

 

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