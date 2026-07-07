Este jueves, tercera edición del “Gran Pericón Nacional”

El Espacio Cultural “13 de Abril” llevará adelante la tercera edición del “Gran Pericón Nacional” para celebrar el Día de la Independencia, que se desarrollará este jueves 9 de julio, a partir de las 15 horas, en las instalaciones del Comité Radical, ubicado en 25 de Mayo 2758. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se realizará un baile popular que contará con la participación de los bailarines del Taller de Folklore, a cargo de la profesora Ana María Paladini, y de bailarines invitados al que se podrán sumar todos los presentes. Hacia el final, se compartirá chocolate caliente y unas ricas torta fritas.

La presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, señaló: “El Pericón Nacional es un símbolo de nuestra identidad, la danza refleja nuestra historia, las tradiciones y el orgullo de ser argentinos. Ver esos pañuelos unidos y más de 100 bailarines danzar, es una imagen única”.

“Es un verdadero honor para nuestro espacio, junto al Taller de Folklore, organizar este encuentro que celebra nuestras raíces y mantiene viva una parte fundamental de nuestra cultura”, cerró.