PATRICIO RAUL DUMONT (Q.E.P.D.)

Falleció en la localidad de San Miguel del Monte el 7 de julio de 2026 a los 59 años. Sus hijas Nahir y Florencia; sus hijos políticos Martin y Damian; sus nietos Emiliano, Benjamin, Valentin y Catalina; su compañera Miriam Velasquez; sus hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", la sala está habilitada de 8 a 10. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Vecino de Sierras Bayas, nacido en Olavarria. Empleado transportista.