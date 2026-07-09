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 - 9 de Julio de 2026 | 19:56

Torneo Interligas Juvenil: Estudiantes ganó en las dos “Semis”

El Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías juveniles jugó, en la tarde de este jueves, la primera de las Semifinales y fue con festejos para Estudiantes.

Fotos: Lu Coronel

El certamen interligas que cuenta con la participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y Bolívar tuvo la primera de las Semifinales con un duelo de locales.

 

En el Parque Guerrero, Estudiantes fue local ante Embajadores, y logró la victoria tanto en Sub12 como en Sub14 para meterse en la definición de la competencia regional.

 

 

Con la victoria de Estudiantes en las dos categorías, y sumado a que el “albinegro” fue el mejor de la Etapa Regular, las finales -a partido único en cada categoría- se jugarán en el Parque Carlos Guerrero.

 

Los resultados:

Semifinales

Sub12

Estudiantes 2 – 1 Embajadores

Sub14

Estudiantes 3 – 1 Embajadores

 

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