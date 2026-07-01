Liga Federal: gran aporte de Pane en el inicio de los Dieciseisavos

Mauricio Pane hizo un gran aporte en el primer punto de la serie de Dieciseisavos de Final de la Liga Federal donde Presidente Derqui sumó un valioso triunfo.

Presidente Derqui superó con autoridad a Temperley de Rosario por 79 a 61 en el gimnasio Carlos Carpegna y quedó a un triunfo de meterse en la próxima instancia.

Luego de un inicio parejo, el elenco de Buenos Aires logró el quiebre definitivo tras el entretiempo donde jugó sus mejores diez minutos de la noche, aceleró el ritmo, encontró espacios para correr la cancha y castigó desde distintas posiciones.

En el inicio de los cruces Metropolitana vs Litoral, Mauricio Pane, en el elenco ganador, sumó 20 puntos y 7 rebotes en 37:02 minutos.