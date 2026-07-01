Fútbol Femenino: Racing y Municipales definirán el título en Sub15

Las competencias organizadas por la Liga de Fútbol de Olavarría para las dos categorías femenina siguen adelante con el “Torneo Andrea Serris” que se encuentra en instancias decisivas.

En Primera División, el próximo fin de semana completará las Semifinales, luego de quedar concluida la Fase Regular con la disputa de la 14° fecha. Será a único encuentro, en cancha de los mejores ubicados. Por eso, serán locales Club Ciudad de Olavarría que fue el ganador de la Etapa Regular y Colonias y Cerros que finalizó segundo.

Por otro lado, Racing superó el pasado sábado a Ferro y Municipales a Estudiantes en las Semifinales del Torneo Apertura Sub15 y jugarán por el título.

Los resultados:

Primera División

Racing vs. Sierra Chica (no se jugó por la no presentación de Sierra Chica)

Ferro 2 (Lola Ingliso Guzzetti) - 1 (Aimará Bramajo) El Fortín

Colonias y Cerros 0 – 0 Municipales

Sub15

Racing 1 (Isabella Ferro Altafini) – 0 Ferro

Estudiantes 1 (Morena Coiro) - 2 (Sofía Fernández -2-) Municipales

Fuente: Prensa LFO