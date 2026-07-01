Ludmila Posse competirá en los Juegos Parasuramericanos 

La 2° edición de los Juegos Parasudamericanos que se disputarán en Valledupar, Colombia tendrán presencia local ya que Ludmila Posse será guía de Florencia Romero.

La Selección Argentina participará de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 del 5 al 15 de julio, cita que contará con representantes de 12 países y contemplarán 13 disciplinas deportivas, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario paralímpico sudamericano.

En el elenco nacional que ya se instaló en Colombia y cuenta con 250 personas entre atletas y oficiales, está Ludmila Posse como guía de una deportista con discapacidad visual.

La competencia que representa una instancia fundamental en el proceso rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 tendrá a Posse como responsable guía de Florencia Romero en la categoría B Tándem, modalidad que se disputa en bicicletas dobles para deportistas con discapacidad visual.

Las pruebas de ciclismo se llevarán a cabo en la subsede de Agustín Codazzi. El cronograma indica que el jueves competirán en la especialidad contrarreloj, mientras que el sábado será el turno de la prueba de pelotón.