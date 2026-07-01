Básquet Formativo: seis cruces en la continuidad del Torneo Oficial

La competencia que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvo continuidad en varios escenarios y muchos duelos.

Los duelos, todos en la rama masculina, marcaron la continuidad del calendario en las dos Zonas.

Los resultados:

Estudiantes Negro - El Fortin:

Mini: 49-8

U13: 113-28

U15: 59-35

U17: 62-53

Sport Club Trinitarios - Racing (L):

Mini: 45-10

U13: 30-70

U15: 46-58

U17: 63-52

Racing (O) - Pueblo Nuevo:

Mini: 20-0

U13: 20-0

U15: 40-44

U17: 100-48

Chacarita - San Martin:

Mini: 60-26

U13: 21-0

U15: 85-50

U17: 69-58

Comercio - Jorge Newbery:

Mini: 24-57

U13: 30-63

U15: 61-65

U17: 33-69

Mariano Moreno - Ferro:

Mini: 2-92

U15: 16-67

U17: 25-58