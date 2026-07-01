Básquet Formativo: seis cruces en la continuidad del Torneo Oficial

La competencia que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvo continuidad en varios escenarios y muchos duelos.
Los duelos, todos en la rama masculina, marcaron la continuidad del calendario en las dos Zonas.
Los resultados:
Estudiantes Negro - El Fortin:
Mini: 49-8
U13: 113-28
U15: 59-35
U17: 62-53
Sport Club Trinitarios - Racing (L):
Mini: 45-10
U13: 30-70
U15: 46-58
U17: 63-52
Racing (O) - Pueblo Nuevo:
Mini: 20-0
U13: 20-0
U15: 40-44
U17: 100-48
Chacarita - San Martin:
Mini: 60-26
U13: 21-0
U15: 85-50
U17: 69-58
Comercio - Jorge Newbery:
Mini: 24-57
U13: 30-63
U15: 61-65
U17: 33-69
Mariano Moreno - Ferro:
Mini: 2-92
U15: 16-67
U17: 25-58