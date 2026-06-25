Mercedes Landívar ocupará la banca de diputada provincial, pero seguirá como jefa de gabinete "ad honorem"

Mercedes Landívar ejercerá su rol como diputada provincial desde el 1 de julio próximo. Si bien había asumido en esa función en diciembre de 2023, había solicitado licencia y en su lugar había asumido la azuleña Laura Aloisi.

Desde la Comuna informaron que seguirá cumpliendo funciones como jefa de gabinete del gobierno local, tarea por la cual no recibirá compensación económica alguna.

La movida, que sorprendió en las primeras horas de la tarde de este jueves, puede tener varias lecturas, entre ellas, que se trata de una transición que podría derivar que el rol en el gabinete de Wesner sea ocupado más adelante por otra persona. En clave política, la presencia de Landívar en la Legislatura tiene relación con la dinámica del bloque de Fuerza Patria y los posicionamientos internos de cada sector.