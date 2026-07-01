Adrián Castro corrió varias pruebas en territorio belga

Adrián Castro disputó dos competencias en territorio belga y logró buenos resultados en una nueva experiencia en Europa.

En la prueba denominada Neerlinter-Heide en Linter, finalizó 13º sobre una distancia de 80 kilómetros y con la participación de medio centenar de corredores.

El olavarriense fue protagonista del sprint, finalizando segundo en esa definición y ocupando finalmente la 13ª posición en la clasificación general.

La seguidilla de presentaciones concluyó el domingo en Roosdaal-Pamel, donde el integrante del equipo Junior Java Sport volvió a sumar kilómetros y experiencia en una nueva competencia del exigente calendario belga. Allí concluyó en el 38º lugar.

Previamente, Castro había logrado su actuación más destacada en la tradicional Passendale Koers.