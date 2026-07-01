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 - 1 de Julio de 2026 | 14:27

Adrián Castro corrió varias pruebas en territorio belga

El ciclista olavarriense participó, el pasado fin de semana, de dos exigentes carreras en Bélgica y completó buenas actuaciones.

Adrián Castro disputó dos competencias en territorio belga y logró buenos resultados en una nueva experiencia en Europa.

 

En la prueba denominada Neerlinter-Heide en Linter, finalizó 13º sobre una distancia de 80 kilómetros y con la participación de medio centenar de corredores.

 

El olavarriense fue protagonista del sprint, finalizando segundo en esa definición y ocupando finalmente la 13ª posición en la clasificación general.

 

La seguidilla de presentaciones concluyó el domingo en Roosdaal-Pamel, donde el integrante del equipo Junior Java Sport volvió a sumar kilómetros y experiencia en una nueva competencia del exigente calendario belga. Allí concluyó en el 38º lugar.

 

Previamente, Castro había logrado su actuación más destacada en la tradicional Passendale Koers.

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