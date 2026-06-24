Gran actuación de Adrián Castro en Bélgica

Adrián Castro tuvo una sobresaliente actuación en la Passendale Koers, una tradicional competencia de ciclismo de ruta disputada en Passendale, Bélgica, al quedarse con el segundo puesto tras una exigente prueba de 79,2 kilómetros.

La estrategia del equipo Java dio resultados desde el comienzo de la carrera, logrando colocar a dos de sus ciclistas en la fuga que se formó en los primeros kilómetros. Con el paso de la competencia, el grupo de punta fue sumando integrantes hasta quedar conformado por cinco corredores que definieron el triunfo.

Finalmente, la victoria quedó en manos del belga Nolan Ladriere, mientras que el olavarriense Adrián Castro cruzó la meta en un brillante segundo lugar. El podio lo completó su compañero de equipo Máximo Sala, ratificando el gran rendimiento del conjunto sudamericano.

La Passendale Koers es una clásica y exigente prueba de la región de Flandes Occidental, reconocida por su ritmo intenso y por sus característicos tramos de adoquines belgas, escenario ideal para la formación y el desarrollo de jóvenes talentos del ciclismo internacional.