Teo Gamondi llegó hasta los Cuartos de Final en Chile

Teo Gamondi dijo presente en la competencia de la Federación Internacional de Pádel de Chile y su actuación llegó hasta los ocho mejores.

Teo Gamondi y Luca Cortese fueron protagonistas del FIP Bronce Iquique y llegaron hasta Cuartos de Final con dos victorias previas.

La derrota del olavarriense y su compañero de ocasión fue ante Maximiliano Maldonado y Franco Del Bianco, luego campeones por 6/0, 6/7 y 6/3.

Las victorias habían sido en Dieciseisavos de Final ante Daniel Salinas Ordenes y Matías Negrete Oliva por 6/7, 6/3 y 6/1 y en Octavos, por 6/4 y 6/3, a Pablo Toro Loaiza y Santiago Marín.