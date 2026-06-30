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 - 30 de Junio de 2026 | 19:09

Teo Gamondi llegó hasta los Cuartos de Final en Chile

El pasado fin de semana se completó el FIP Bronze de Chile y tuvo presencia olavarriense hasta los Cuartos de Final.

Teo Gamondi dijo presente en la competencia de la Federación Internacional de Pádel de Chile y su actuación llegó hasta los ocho mejores.

 

Teo Gamondi y Luca Cortese fueron protagonistas del FIP Bronce Iquique y llegaron hasta Cuartos de Final con dos victorias previas.

 

La derrota del olavarriense y su compañero de ocasión fue ante Maximiliano Maldonado y Franco Del Bianco, luego campeones por 6/0, 6/7 y 6/3.

 

Las victorias habían sido en Dieciseisavos de Final ante Daniel Salinas Ordenes y Matías Negrete Oliva por 6/7, 6/3 y 6/1 y en Octavos, por 6/4 y 6/3, a Pablo Toro Loaiza y Santiago Marín.

 

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