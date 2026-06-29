Caza ilegal en zonas rurales: 18 hombres infraccionados

Cuatro procedimientos por parte del Destacamentos de Espigas y la Subcomisaría de Loma Negra realizaron cuatro procedimientos en las últimas horas en el marco del operativo “temporada de caza, prevención de delitos en zonas rurales”.

En total, fueron 18 hombres los infraccionados por caza ilegal en zonas rurales del Partido de Olavarría.

El Destacamento de Espigas infraccionó en un operativo a cuatro hombres de 38, 35, 39 y 18 años en el camino vecinal “La montañesa” perteneciente a Recalde. Allí interceptaron a los hombres 12 perros galgos y un avestruz faenado. Fueron trasladados a la sede policial.

Las otras intervenciones se llevaron adelante en otro camino rural y el interior del establecimiento rural “El Hinojo de Lamas”. En el primer lugar, cuatro hombres fueron interceptados con ocho perros galgo y una libre tipo Europea muerta en su poder.

En el restante, otras cuatro personas acompañadas de seis perros galgo fueron infraccionadas por cazar dentro del establecimiento rural.

Fueron infraccionadas por los Arts. 265, 268, 272, 273 inc. “a”, “c” "k"; 274 y 287 de la Ley 10.081/83.

En el operativo llevado adelante por la Subcomisaría de Loma Negra, infraccionaron a cinco hombres de 36,43, 23, 65 y 28 años por violaron al Código Rural 273 inc. “a” Ley 10.081/83 ; 273 inc. “k” Ley 10.081/83.

La intercepción se realizó en Cerro Soltero. Los infraccionados llevaban cuatro perros galgos y dos cuartos de avestruz, una mulita, y una libre en su poder.