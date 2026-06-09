Liga Federal: Estudiantes buscará la hazaña y Racing cerrar la serie

La Liga Federal tendrá una noche determinante para los equipos olavarrienses ya que se juegan los segundos puntos de la Reclasificación.

Racing y Estudiantes afrontarán este martes los segundos puntos de sus respectivas series con objetivos diferentes, pero con la misma ilusión de continuar en carrera.

En el Parque Olavarría, el “Chaira” recibirá desde las 21:30 a Independiente de Tandil con la posibilidad de sellar su clasificación a los Cuartos de Final. El conjunto dirigido por Matías Orlando llega con ventaja luego de imponerse como visitante en el primer encuentro y lidera la serie por 1 a 0.

Racing, que sabe no podrá contar con Sebastián Dupin por lo que resta de la temporada a pesar de no saber el grado de la lesión, ocupará su ficha con Tomás Ciuffetelli que ya jugó dos partidos en la temporada.

Por su parte, Estudiantes afrontará una parada compleja en General Pico desde las 21:00 y con la obligación de ganar ante Sportivo Independiente.

Tras la derrota sufrida en el primer juego de la serie, el “Bata” no tiene margen de error: un triunfo le permitirá igualar la llave y forzar un tercer encuentro, mientras que una nueva caída significará el final de su participación en la presente edición de la Liga Federal.

En caso de que las series queden igualadas, los terceros juegos se disputarán apenas 24 horas después, el miércoles, en los mismos escenarios. Una noche de definiciones y emociones fuertes espera a los representantes olavarrienses, que buscarán seguir escribiendo su historia en el certamen nacional.