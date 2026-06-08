El sueño de viajar para ver el Mundial 

Esta semana da comienzo el campeonato mundial de fútbol en su 23ª edición y por primera vez en la historia está coorganizado por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Participarán 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en 16 ciudades.

La selección argentina llega al desafío como uno de los equipos favoritos, además de España, Francia, Inglaterra y Brasil. La ilusión de asistir a los partidos y alentar al último campeón mundial es compartida por miles de argentinos y muchos de ellos se lanzaron a la aventura de viajar.

Claro que no es para todos los bolsillos: los paquetes que comprenden sólo la llamada “fase de grupos” trepan hasta los 16 mil dólares para los que se decidieron cerca de la fecha.

Así lo precisó Emilio Larraburu, gerente de la agencia Piana del Sole: “Nosotros como empresa de viajes siempre optamos por la forma correcta de trabajar que es vender los paquetes oficiales”.

Detalló que los partidos de la albiceleste serán en dos ciudades: Kansas (estado de Misuri) y Dallas (Texas) y la FIFA determina dos operadores, en este caso en Argentina, para vender los los paquetes de mundial que vienen con una garantía.

“En los mundiales siempre tenés la gente que quiere todo organizado y lo seguro y la gente que es un poco más improvisada. En estos casos dicen: ‘Saco el vuelo y después veo si consigo o no’”.

"Como empresa no puedo decir ‘después vemos el tema de la entrada’, tengo que vender el combo completo”, analizó.

“Se llaman ‘paquetes hospitalidad’ y tenemos opciones que la gente aprovechó mucho, por ejemplo, para hacer la fase de grupos completa. Además en este mundial se terminaron de definir sobre la fecha cuáles serían las sedes donde jugaba cada país. Entonces íbamos viendo los vuelos para cada caso”, describió.

“En el caso de los paquetes de hospitalidad, se compraba un paquete que cubre la fase de grupos completa. Eso incluye los tres partidos, los vuelos internacionales y aquellos que son entre ciudades, las 12 o 13 noches de alojamiento, los traslados al estadio y la coordinación en destino. Mucha gente aprovechó esas opciones”, detalló.

“En Olavarría son aproximadamente 50 los pasajeros que optaron por esta posibilidad”, reveló.

“Y también está el caso de los pasajeros que quizás tienen algún familiar en destino y te piden que les consigas solamente los vuelos”, planteó Emilio Larraburu.

“En el caso de los paquetes de hospitalidad tenés la garantía de que además podrás ingresar a los estadios para los partidos que se desarrollen en los tres países. La realidad es que los vuelos van a ser un lío en Estados Unidos y en los otros países. Vender un vuelo que por cualquier motivo se reprograme, que es una de las posibilidades, se puede volver un obstáculo y quedás afuera del partido”, estimó.

“En cambio, comprando el paquete oficial directamente ya te cubrís de que el mismo operador mayorista que los comercializa te va a hacer llegar las entradas y tendrás garantizados los tres partidos”, marcó Emilio.

Advirtió que “los eventos tienen sus pro y sus contras, siempre se van actualizando en cuanto a lo que es el sistema de entradas, pero por otro lado nos cambian las reglas de juego a cada momento. Hay que aggiornarse en cada caso”.

“Cuando se implementaron los famosos QR, en un momento no se leían bien y por eso está bueno tener una coordinación en destino propia del operador mayorista. De esa manera, siempre habrá una persona para ayudar al pasajero por cualquier cosa”, enumeró.

¿La característica del viajero al Mundial? “Tenemos muchos padres e hijos y es algo típico que nos ha pasado también con la Fórmula 1”.

“En realidad los pasajeros no son de todas las edades, sí es un público de mediana edad y son los más jóvenes los más arriesgados, y piensan, ‘me saco el vuelo y si puedo entrar bien y si no, me quedo en la fanzone y lo disfruto desde ahí’, repasó.

Emilio contó que ya en esta fecha hay pasajeros que, con las reservas de las fases de grupos, están consultando cuáles son los adicionales por extender su estadía a 16avos y 8vos de final. “Ya están pensando en qué pasa si Argentina sale primero o segundo y la ventaja es que de la misma manera que el paquete de fase de grupos opera para garantizar que puedas ver a la selección, opera también para las otras etapas del campeonato”.

Consultado sobre los costos, Emilio precisó que cuando salió a la venta, la fase de grupos completa, valía entre 12 y 13 mil dólares por persona y después se terminó vendiendo cerca de los 16 mil dólares. Para extender la estadía a una etapa más, la que sería de 16avos de final, serían unos 5000 dólares más aproximadamente (valores de esta semana).

No es la primera experiencia de vender paquetes para mundiales para Emilio. “La verdad es que los paquetes hospitalidad siempre están en una tarifa similar”, analizó y comparó: “incluso los de Brasil (en el 2014) tuvieron ese costo”.

El dato llamativo para este Mundial es la cantidad inusitada de ciudadanos que se lanzaron a obtener la visa. “Nosotros en la oficina hacemos ese trámite, así que imagínate que hemos tramitado visas en cantidad y corriendo con las fechas de los vuelos, así ya podían contar con la aprobación”.