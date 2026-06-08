Torneo Interligas Juvenil: arrancó la 7° fecha en el Pozo Serrano

El certamen interligas para las categorías formativas que reúne a equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar inició la 7° fecha con dos partidos.

En el Pozo Serrano, San Martín recibió a Loma Negra en Sub12 y Sub14 y fueron festejos para el “Celeste” en las dos categorías.

La fecha tendrá continuidad el venidero martes, donde se disputarán dos cruces y el miércoles se cerrará con otros cuatro partidos.

Los resultados:

Sub12:

San Martín 1 – 2 Loma Negra

Sub14:

San Martín 0 – 3 Loma Negra

La programación:

Sub12:

Martes:

16:30 hs.: Balonpié vs. Racing

19:45 hs.: Estudiantes vs. Ferro

Miércoles:

14:00 hs.: Bancario vs. Embajadores

17:00 hs.: El Fortín vs. Empleados

Sub14:

Martes:

14:00 hs.: Balonpié vs. Racing

18:30 hs.: Estudiantes vs. Ferro

Miércoles:

15:00 hs.: Bancario vs. Embajadores

18:15 hs.: El Fortín vs. Empleados