Torneo Interligas Juvenil: arrancó la 7° fecha en el Pozo Serrano

El certamen interligas para las categorías formativas que reúne a equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar inició la 7° fecha con dos partidos.
En el Pozo Serrano, San Martín recibió a Loma Negra en Sub12 y Sub14 y fueron festejos para el “Celeste” en las dos categorías.
La fecha tendrá continuidad el venidero martes, donde se disputarán dos cruces y el miércoles se cerrará con otros cuatro partidos.
Los resultados:
Sub12:
San Martín 1 – 2 Loma Negra
Sub14:
San Martín 0 – 3 Loma Negra
La programación:
Sub12:
Martes:
16:30 hs.: Balonpié vs. Racing
19:45 hs.: Estudiantes vs. Ferro
Miércoles:
14:00 hs.: Bancario vs. Embajadores
17:00 hs.: El Fortín vs. Empleados
Sub14:
Martes:
14:00 hs.: Balonpié vs. Racing
18:30 hs.: Estudiantes vs. Ferro
Miércoles:
15:00 hs.: Bancario vs. Embajadores
18:15 hs.: El Fortín vs. Empleados