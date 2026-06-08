Torneo Interligas Juvenil: arrancó la 7° fecha en el Pozo Serrano | Infoeme
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 - 8 de Junio de 2026 | 22:35

Torneo Interligas Juvenil: arrancó la 7° fecha en el Pozo Serrano

En la noche de este lunes dio inicio una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías juveniles y fue con acción en el Pozo Serrano.

Foto: Claudia Begunza

El certamen interligas para las categorías formativas que reúne a equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar inició la 7° fecha con dos partidos.

 

En el Pozo Serrano, San Martín recibió a Loma Negra en Sub12 y Sub14 y fueron festejos para el “Celeste” en las dos categorías.

 

La fecha tendrá continuidad el venidero martes, donde se disputarán dos cruces y el miércoles se cerrará con otros cuatro partidos.

 

Los resultados:

Sub12:

San Martín 1 – 2 Loma Negra

 

Sub14:

San Martín 0 – 3 Loma Negra

 

La programación:

Sub12:

Martes:

16:30 hs.: Balonpié vs. Racing

19:45 hs.: Estudiantes vs. Ferro

Miércoles:

14:00 hs.: Bancario vs. Embajadores

17:00 hs.: El Fortín vs. Empleados

 

Sub14:

Martes:

14:00 hs.: Balonpié vs. Racing

18:30 hs.: Estudiantes vs. Ferro

Miércoles:

15:00 hs.: Bancario vs. Embajadores

18:15 hs.: El Fortín vs. Empleados

 

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